En el PRI no hay corcholatas, hay piezas de ajedrez bien talladas: Memo Valencia

En tanto, la senadora, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que su experiencia política a lo largo de su carrera le ha dado conocimientos para construir y conocer al país, así como lo necesario para recuperar su grandeza.

“Este momento, que es el momento más difícil para el PRI y más difícil para el país, porque si no tenemos un candidato o una candidata con claridad en la cabeza que obligue que haya una campaña sensata de propuestas y no de insultos, no de ofensas y que no polarice al país, en lugar de que el proceso electoral le sirva a México para salir de este bache el proceso electoral nos va a servir para llenarnos de lodo todos, y México se va a seguir hundiendo”, comentó la senadora.

Paredes Rangel, se dijo agradecida por el cálido recibimiento de los priistas michoacanos a quienes reconoció su lealtad al Partido Revolucionario Institucional.

EA