En duda, supuesto superávit en el Congreso de Michoacán, dice Reyes Galindo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, es de sorprender que, a pocas semanas del cambio de presidencia en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el Poder Legislativo pasara de tener un déficit millonario, a un superávit.

Lo anterior ante los comunicados de prensa del Congreso en los cuales se asegura existe un ahorro debido a diferentes acciones en la administración del Legislativo, dinero que se menciona regresará íntegro a las arcas legislativas.

Al respecto, el petista puso en duda el supuesto superávit, por el poco tiempo que transcurrió.

"Una noticia para cualquier dependencia pública que hable de superávit es una buena noticia más tratándose del congreso, lo que me sorprende es que hace apenas unas semanas cuando Fidel tenía la Junta de Coordinación Política se hacían análisis sobre un posible déficit y hoy a la distancia de casi un mes, resulta que no solamente no hay déficit sino dice que toda indica que hay superávit".

Además, señaló que, la entrega-recepción de la presidencia de la Jucopo fue "superficial", en un primer momento a la panista Lariza Pérez Campos, y luego al del PRI, Jesús Hernández Peña.

Reyes Galindo adelantó el llamado a comparecer ante la Jucopo del expresidente de este órgano interno y la exdirectora de finanzas, Beatriz Climaco.