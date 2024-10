En diciembre debe estar debidamente integrado el Pleno del TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para mediados de diciembre de este año, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) debe estar debidamente integrado, al menos con tres de sus cinco magistraturas, esto para no quedar sin operatividad y poder resolver los posibles juicios que se deriven de la elección extraordinaria en Irimbo.

En entrevista, la magistrada presidenta, Alma Bahena Villalobos recordó que, la de Michoacán no es una situación exclusiva, pues prácticamente en todos los tribunales electorales locales están con pleno incompleto, circunstancia que aseguró, en el Senado de la República están conscientes de ello.

"Michoacán no es el único caso, todas las entidades de la República están en similares situaciones, me imagino que ya lo tendrán dentro de su agenda. Es una situación que ya no puedo concretar porque no está en nuestra cancha, sin embargo, sé que ellos están conscientes de que es una dinámica en la que se encuentran todas las entidades".