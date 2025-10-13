En capacitación de Morena a mujeres, se han canalizado casos de violencia de género

Las capacitaciones, con 100 mujeres por evento, abordan derechos políticos, violencia, cuidados y el avance de las mujeres en la Constitución.

A pregunta expresa, Aguilar González reconoció que se reportaron casos de violencia en espacios educativos y otros, hechos que han sido canalizados a las instituciones correspondientes.

Si bien la secretaria no dio a conocer el número de casos que se han canalizado, mencionó que se han expuesto casos de violencia política de género y hasta agresiones contra adultos mayores.