En capacitación de Morena a mujeres, se han canalizado casos de violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán ha capacitado a mil mujeres en 10 eventos municipales en 2025, con temáticas como igualdad sustantiva y violencia política, canalizando denuncias de violencia de género a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y fiscalías. Mireya Aguilar González, secretaria de las mujeres del partido, anunció que el décimo taller en Tarímbaro incluyó el programa “Llegamos Todas”.
Las capacitaciones, con 100 mujeres por evento, abordan derechos políticos, violencia, cuidados y el avance de las mujeres en la Constitución.
A pregunta expresa, Aguilar González reconoció que se reportaron casos de violencia en espacios educativos y otros, hechos que han sido canalizados a las instituciones correspondientes.
Si bien la secretaria no dio a conocer el número de casos que se han canalizado, mencionó que se han expuesto casos de violencia política de género y hasta agresiones contra adultos mayores.
Las próximas capacitaciones serán en Pátzcuaro el 27 de octubre, en Morelia el 25 de noviembre y en Apatzingán.
RPO