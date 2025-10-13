Política

En capacitación de Morena a mujeres, se han canalizado casos de violencia de género

En total, mil 300 mujeres acudirán a las capacitaciones de Morena Michoacán Actualmente, la secretaría interna lleva realizados 10 encuentros en diversos municipios
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morena Michoacán ha capacitado a mil mujeres en 10 eventos municipales en 2025, con temáticas como igualdad sustantiva y violencia política, canalizando denuncias de violencia de género a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y fiscalías. Mireya Aguilar González, secretaria de las mujeres del partido, anunció que el décimo taller en Tarímbaro incluyó el programa “Llegamos Todas”.

“En total voy a hacer 13 eventos en este 2025 desde la Secretaría de Mujeres de Morena Michoacán, del recurso conocido como gasto programado, que ya sabes, es dirigido a las mujeres de nuestro estado para fortalecer el liderazgo político de las mujeres, con temáticas muy actuales que también se alinean con la estrategia y con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum”
expresó Aguilar González, destacando la metodología de educación popular para fomentar la participación

Las capacitaciones, con 100 mujeres por evento, abordan derechos políticos, violencia, cuidados y el avance de las mujeres en la Constitución.

A pregunta expresa, Aguilar González reconoció que se reportaron casos de violencia en espacios educativos y otros, hechos que han sido canalizados a las instituciones correspondientes.

Si bien la secretaria no dio a conocer el número de casos que se han canalizado, mencionó que se han expuesto casos de violencia política de género y hasta agresiones contra adultos mayores.

“Por eso, para nosotras también es muy importante estar en contacto directo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, obviamente con la Secretaría de Mujeres a nivel federal, porque en el territorio es donde escuchas y donde recoges estas necesidades que hay de las mujeres y violencias”
enfatizó Aguilar González

Las próximas capacitaciones serán en Pátzcuaro el 27 de octubre, en Morelia el 25 de noviembre y en Apatzingán.

