En campañas incrementan casos de VPRG, reconoce TEEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, reconoció las campañas electorales como el período en el que aumentan las denuncias por Violencia Política con Razón de Género (VPRG).

No obstante la magistrada mencionó que impedirle a las mujeres funcionarias su labor por su condición de género también es VPRG.

"Cuando arrancan las campañas efectivamente se incrementan los casos de Procedimientos Especiales Sancionadores por violencia política de género, pero también recordemos que aunque no haya proceso electoral, también tenemos procedimientos que se nos presentan porque la violencia se puede ejerce durante el transcurso de una actividad, regidora, presidenta, síndica puede tener alguna violencia".

Yurisha Andrade destacó que, para hacer efectiva una denuncia por VPRG e intervenir en ello, se deben cumplir todos los puntos para que la violencia sea reconocida por cuestiones de género.

Sobre ello recordó, desde el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) ya existe la jurisprudencia para el ABC de la violencia política con razón de género contra las mujeres.

"Para que ésta se configure deben de existir todos los elementos, pueden existir cuatro elementos y el quinto ya no. Por ejemplo, si a una regidora no le entregan información se le están obstruyendo el ejercicio de sus funciones, pero posiblemente también a un regidor -hombre- entonces ahí ya no es un trato diferenciado por una cuestión de género".

