En asamblea del PT, simpatizantes y militantes cobijan a Reginaldo Sandoval como ficha a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una asamblea del Partido del Trabajo (PT) celebrada este 7 de septiembre de 2025 en Morelia, simpatizantes y militantes respaldaron al dirigente estatal Reginaldo Sandoval Flores como el candidato idóneo para la gubernatura de Michoacán en 2027 representando a ese instituto político.
Fue el diputado local Hugo Rangel Vargas, quien se encargó de encabezar el respaldo hacia el dirigente petista rumbo a la consolidación de la Cuarta Transformación.
“Dirigente, queremos decirle que las morelianas y los morelianos creemos que usted es el mejor cuadro de la izquierda en Michoacán hoy por hoy, grano por grano, como dicen los pugilistas, y queremos, líder, que usted encabece este proyecto de izquierda junto a la gubernatura de Michoacán”, afirmó Rangel, destacando la trayectoria de Sandoval, quien defendió a los mineros de Angangueo contra el despojo de la industria minera.
Rangel Vargas elogió la convicción de Sandoval, recordando cómo su ejemplo inspiró a jóvenes a sumarse a la izquierda. El diputado subrayó que el líder petista representa los valores de una izquierda combativa.
Por su parte, Reginaldo Sandoval, reafirmó su compromiso con la unidad y la Cuarta Transformación muestra de ello, recordó, el PT nunca ha votado leyes contra el pueblo.
El líder petista recordó el papel clave del PT en las victorias de gobernadores como Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, y Alfredo Ramírez Bedolla, este último electo en 2021 con 115 mil 371 votos del PT, esenciales para superar por 15 mil 960 sufragios a la oposición. Sin embargo, Sandoval criticó recientes incumplimientos del gobierno estatal, marcando distancia con el mandatario estatal.
La asamblea, que reunió a militantes de la ciudad y en donde Sandoval llamó a impulsar comités de base y capacitación para recuperar Morelia y mantener a Michoacán en la ruta de la Cuarta Transformación.
