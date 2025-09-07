En asamblea del PT, simpatizantes y militantes cobijan a Reginaldo Sandoval como ficha a la gubernatura de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una asamblea del Partido del Trabajo (PT) celebrada este 7 de septiembre de 2025 en Morelia, simpatizantes y militantes respaldaron al dirigente estatal Reginaldo Sandoval Flores como el candidato idóneo para la gubernatura de Michoacán en 2027 representando a ese instituto político.

Fue el diputado local Hugo Rangel Vargas, quien se encargó de encabezar el respaldo hacia el dirigente petista rumbo a la consolidación de la Cuarta Transformación.

“Dirigente, queremos decirle que las morelianas y los morelianos creemos que usted es el mejor cuadro de la izquierda en Michoacán hoy por hoy, grano por grano, como dicen los pugilistas, y queremos, líder, que usted encabece este proyecto de izquierda junto a la gubernatura de Michoacán”, afirmó Rangel, destacando la trayectoria de Sandoval, quien defendió a los mineros de Angangueo contra el despojo de la industria minera.