En análisis, asistencia del PRI Michoacán en Mesa de Gobernabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, se estará reuniendo con sus alcaldes esta tarde para analizar su asistencia al segundo encuentro de la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento del Proceso Electoral 2023-2024.

Y es que, al hacerse del conocimiento la ausencia del PAN en dicho encuentro, el PRI estaría siendo solidario como partido de alianza, no obstante, será sólo después de la reunión cuando el Revolucionario Institucional tome la determinación, detalló Valencia.

En entrevista, el líder priísta informó que ya también hubo una comunicación con Octavio Ocampo Córdova, dirigente del PRD, quien también se encuentra analizando su presencia en la Mesa de Gobernabilidad.

"Ayer me dijeron que no iban, también tuve comunicación con Octavio y me dice que de manera solidaria procurará no estar y nosotros, a reserva de lo que se decida en un momento más en reunión con los alcaldes y los diputados emitiremos una decisión".

Para Memo Valencia la reunión de este día con el Gobierno de Michoacán no representa mayor sumatoria al proceso, pues se estará abordando el calendario electoral, información que ya había hecho pública el Instituto Electoral (IEM). En este sentido, criticó una supuesta simulación por parte del Ejecutivo para desahogar las sesiones de la Mesa de Gobernabilidad.

Incluso, adelantó, a los representantes de los partidos políticos no se les permitirá hacer uso de la palabra.

"Es información que ya sabíamos, no está contemplada la participación de los aprtidos políticos, para ir de floreros, no. Es una mesa para cumplir, dar la impresión de que se está dando continuidad, pero no para hablar de la inseguridad. Salvo en asuntos generales, no está nuestra participación, y por lo tanto es un aderezo para no tener la motivación de ir, sin embargo, la principal causa es la solidaridad con Acción Nacional".

Sobre la ausencia del PAN, dijo, se trata de una forma de protesta por la sustracción y posterior liberación de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, según le informó directamente la dirigencia del partido albiazul.

RYE