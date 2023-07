En al menos 6 municipios no hay condiciones para las elecciones: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, afirmó que su instituto político considera que en al menos seis municipios no hay condiciones para llevar a cabo un ejercicio democrático pleno.

En su rueda de prensa semanal, Valencia Reyes se reservó el mencionar cuáles son los municipios considerados como focos rojos, sin embargo generalizó que en la región de Tierra Caliente no hay condiciones para realizar el ejercicio de consulta para elegir al o a la aspirante del Frente Amplio.

"Y no vamos a arriesgar a los militantes de allá ni a los compañeros de aquí a que vayan a la guerra, porque eso es una zona de guerra. De qué sirve tanta inversión de promoción turística si con un dron y una bomba le dan al traste al estado (...) Como Comité Estatal estamos valorando la posibilidad de no llevar a cabo este ejercicio de consulta. No pudieron garantizar la seguridad de Hipólito Mora".

En ese sentido, Guillermo Valencia reiteró el llamado a la autoridad para hacer un gran acuerdo político y buscar la forma de garantizar la seguridad a los ciudadanos.

Recordó que el caso del atentado contra Sergio Ochoa es un antecedente de la inseguridad que se vive en la región y señaló que aunque ocurrió desde el pasado 13 de mayo, el caso está en total impunidad.

"Esto, aunado a la situación de violencia, imposibilita la operatividad del partido de hacer política. También los aspirantes deciden esperar", añadió.

