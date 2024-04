En 40 días Máynez rebasará a Xóchitl y Claudia, asegura MC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, confía en que su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, alcanzará y superará en 40 días a sus contrincantes electorales, Xóchitl Gálvez Ruíz y Claudia Sheinbaum Pardo.

El líder del partido naranja definió a Máynez como un "fenómeno" respecto a su crecimiento en redes sociales y que le ha generado levantar sus números en torno al reconocimiento de su imagen entre la ciudadanía a partir del debate presidencial del pasado 7 de abril.

"Sí está levantando, está generando sensación, conversación; el tema del debate por supuesto que lo posiciona, había mucha gente que sólo conocía a Claudia y a Xóchitl por sus campañas adelantadas, y Jorge al esperarse a los tiempos electorales apenas lleva cierto tiempo, el debate lo ayudó a posicionarse y en redes nos ha permitido viralizarlo".

A decir de Antonio Carreño, una vez que Máynez alcance los 15 puntos, MC se meterá totalmente en la contienda, panorama que dijo, estará ocurriendo muy pronto pues las dos contrincantes electorales "ya alcanzaron su tope".

"Vemos un gran crecimiento, vemos una coyuntura que no generan emoción, que no traen propuestas, que tienen un montón de negativos: una por el oficialismos y la otra porque carga con las tres peores dirigencias que habíamos visto en muchos años y que son las piedras que le están complicando el camino, que no van a crecer, que llegaron a su tope hace 6 meses y van para abajo".

En este sentido llamó a las y los votantes a ejercer un "voto útil" a favor de Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez.

Sobre la próxima visita del candidato presidencial, Carreño Sosa adelantó, Máynez concluirá sus eventos en universidades, para después comenzar recorridos territoriales alrededor de la república.

RYE