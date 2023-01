Emerge nuevo partido político "Más Michoacán", liderado por Jesús Reyna García

Se demostró que "Más Michoacán" puede ir a un proceso electoral con gente buena y comprometida con la entidad, con gente que tiene la capacidad y el deseo de que la entidad obtenga de una vez la tranquilidad y estabilidad que necesita.

Y sostuvo: “lo dije y así será, yo no aspiro a ser dirigente de este partido y no lo voy a ser, les dije que no aspiro a ser candidato de ese partido y no lo seré, les dije que para mí es una tarea, quizás la última tarea política importante de mi vida, que la hago con mucho gusto y con mucho entusiasmo”.

Con absoluta entereza Reyna García subrayó: “Muchos creyeron que me acabaron la vida hace años, pero regresé y estoy aquí con ganas, con fuerzas, con entusiasmo, con decisión, para que apoyemos esta tarea y tengamos un partido que sea leal a lo que Michoacán necesita”.