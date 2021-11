El reto es reconciliar al PRD con la militancia: Octavio Ocampo

Respecto a la equidad de género al interior del PRD, la cual se ve cuestionada ya que los otros designados este domingo son hombres, adelantó que será el próximo 9 de enero cuando se defina si crecerá el número de carteras en el sol azteca para que sean ocupadas por mujeres, pues recordó que deben cumplir con la paridad de género.

Enfatizó que el PRD se reencontrará con los movimientos sociales, por lo que en esta idea de ampliar las carteras se piensa en una coordinación de movimientos sociales y otra de apoyo los alcaldes, por ejemplo, pero tales propuestas deben ser evaluadas por el Consejo.

Reconoció que el PRD arrastra multas electorales que le harán vivir un proceso financiero difícil en el 2022, pero confió en que el Consejo Estatal defina qué se hará con los recursos que se tengan a la mano y será con la asignación del presupuesto del partido con lo que comenzarán los trabajos como dirigencia.

PRD, contra el reemplacamiento si no hay transparencia

Finalmente manifestó que el sol azteca será una oposición responsable y pidió al gobierno estatal evitar el linchamiento mediático y que si tiene los elementos, utilice las instituciones para fincar las responsabilidades pertinentes. Asimismo, manifestó que seguirán las vías institucionales en su oposición a temas como el reemplacamiento,

“Nosotros no estamos de acuerdo con el reemplacamiento porque no estamos en el mejor momento y porque me parece que el Gobierno de Michoacán no ha sido claro en cómo va a distribuir ese recurso. He leído notas en donde el secretario de Finanzas dice que debe usarse el recurso en obra, el gobernador decía que para seguridad, el secretario el Gobierno que para la infraestructura carretera. Como partido decimos que no es conveniente en este momento”, agregó.

La dirigencia de Octavio Ocampo al frente del PRD se extenderá por dos años, pero advierte que buscara reelegirse para afrontar como líder estatal el proceso electoral del 2024, pero falta ver qué opina el Consejo estatal de su trabajo en los próximos dos años.

AC