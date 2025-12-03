El PRIAN cambia candidatos porque no tiene proyecto ni futuro: Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que el PRIAN está utilizando a Michoacán como un “laboratorio político” para ensayar una estrategia golpista, desestabilizadora y profundamente irresponsable, basada —dijo— en la manipulación, el oportunismo y el entreguismo que siempre los ha caracterizado.

Mora González sostuvo que la derecha atraviesa una crisis estructural: no tiene proyecto, no tiene cuadros y no tiene futuro. “Están en un estado permanente de improvisación. Confunden ocurrencias con propuestas y se pelean por espacios que ni ellos mismos saben cómo ocupar”, expresó.

El dirigente señaló que los partidos opositores han intentado lucrar políticamente con el asesinato de Carlos Manzo, utilizando la tragedia para construir narrativas de victimización y caos que buscan generar inestabilidad. “Es un guion viejo: se aprovechan del dolor ajeno para sacar ventaja electoral. Esa es la talla moral del PRIAN”, sostuvo.

Como ejemplo del desorden interno de la derecha, Jesús Mora destacó los vaivenes del dirigente estatal del PRI, “que un día asegura que Grecia Quiroz es su mejor carta, al otro día se dice dispuesto a respaldar a Alfonso Martínez, y después declara que está abierto a negociar incluso con Movimiento Ciudadano. Esa volatilidad no es estrategia; es extravío”.

Agregó que esa conducta errática también se observa en el PAN, donde la sustitución improvisada de Alfonso Martínez por Grecia Quiroz demuestra —dijo— un estado de desesperación y una falta absoluta de proyecto. “Cambian de candidato como quien cambia de calcetines, porque no tienen rumbo ni liderazgo. Esa es la única constante del PRIAN”, sentenció.

Finalmente, el dirigente de Morena advirtió que “Michoacán no será plataforma de los intereses rapaces del viejo régimen”, y reiteró que Morena seguirá defendiendo la estabilidad, la soberanía y el proyecto de transformación que eligió el pueblo.

RYE-