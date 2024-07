El PRI vive un "momento preocupante", reconocen militantes

Hernández Íñiguez fue clara al mostrar su total respaldo a sus dirigencias, nacional y estatal, y fustigó a aquellos que se han mostrado sumamente críticos con el partido cuando no obtienen algún espacio en el gobierno o alguna candidatura.

"Cuando ya no tenemos ningún espacio es cuando empiezan a decir pues que la dirigencia está mal, que se tienen que ir, que los resultados no favorecieron y yo creo que debe ser al contrario; yo lo he dicho de manera clara y precisa que en mi caso particular yo cierro filas con mi dirigencia nacional, con Alejandro Moreno, con mi partido, como lo he hecho siempre; siempre he sido institucional y en esta ocasión yo no contendí por ningún espacio de elección popular pero yo estoy reconocida con las oportunidades que se me han dado y son ese reconocimiento yo tengo que seguir trabajando por mi partido, porque además si yo trabajo por mi partido estoy trabajando por Michoacán".

Al referirse a la Asamblea Nacional, Hernández Íñiguez destacó que se tomaron acuerdos importantes para una renovación total del partido “que no se había logrado durante muchos años” pero lamentablemente solo el tema de la renovación de la dirigencia fue el que acaparó la discusión.

Por su parte, Diego Romero, exdelegado del ISSSTE en Michoacán y ex representante del PRI ante los órganos electorales en 2021, mostró su preocupación por las decisiones que se han tomado desde la dirigencia nacional y que han derivado en el debilitamiento y la confrontación del partido.

Romero se ha sumado a un grupo de priístas de todo el país que están preocupados por el momento en que se encuentra el partido y las decisiones que se han anunciado desde la dirigencia nacional orientadas a la posible permanencia de Alejandro Moreno hasta el 2032.