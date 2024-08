El PRI está unido y en proceso de renovación con miras al 2027: Ana Brasilia Espino

De entrada, opinó que la alianza que mantuvo en diversos procesos electorales con el PAN “no le ayudó” y, por el contrario, pudo generarle al partido un distanciamiento con su militancia y su base de simpatizantes que no se vieron representados por el albiazul; pero también, el momento de máximo crecimiento en las preferencias electorales del actual presiente Andrés Manuel López Obrador no ayudó en alcanzar las metas planteadas, dijo.

“Los resultados no son exclusivamente responsabilidad de quien está al frente de los partidos porque entonces yo cuestionaría también todos los años que ha estado la oposición con números bajos; yo creo que ha sido producto pues del cambio de paradigma de la sociedad, fue producto también de que nosotros, y hay que reconocerlo no supimos ser oposición, vuelvo a insistir, no supimos comunicar los aciertos y la ciudadanía evaluó y solamente se fijó en los desaciertos porque la oposición los resaltó y nosotros no supimos, no hemos sabido al día de hoy resaltar los desaciertos del gobierno”.

Uno de los principales retos que tiene el PRI ante sí es mejorar sus estrategias de comunicación con su militancia y con la ciudadanía porque se ha olvidado que si hoy gobierna Morena es gracias a las reformas electorales y creación de instituciones ciudadanas creadas durante los gobiernos priístas. Hoy esos mismos partidos que fustigaban al PRI intentan revertir todos los avances logrados durante décadas y como ejemplo está la sobre representación parlamentaria que hoy defienden y aprovechan en su beneficio.

Al ser cuestionada sobre el trabajo que debe realizar el partido con miras a los comicios estatales del 2027, Ana Brasilia Espino dijo que lo principal es fortalecer la unidad interna, ampliar la militancia, fortalecer los canales de comunicación con todos los sectores del partido y las estructuras en los 113 municipios y comenzar con la reflexión sobre el partido que desean consolidar.

Para ello, adelantó que está previsto que se lleven a cabo diversas mesas de reflexión y análisis en las cuales se expongan todas las ideas para construir el partido que necesita el país.

Finalmente, se le cuestionó si el tricolor está listo para postular a una mujer a la candidatura a la gubernatura del estado, recordando que Michoacán es de los pocos estados del país en donde nunca ha habido una mandataria, a lo cual respondió: “Tienes que ir construyendo paralelamente, si no los tienes, y cuidándolos y perfeccionándolos, los perfiles de hombres y mujeres, si los tienes (…) hemos tenido cargos de representación compañeras que se han sabido desempeñar, hemos tenido en cargos políticos representación femenina que ha dejado buenos dividendos y buen sabor de boca y lo que pueda generarse a partir de este momento”.