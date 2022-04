El PRI está más vivo que nunca: Guillermo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras rendir protesta como presidente de la Dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, Guillermo Valencia aseguró que pese a los comentarios en contra, el PRI está más vivo que nunca, además de ser la primera oposición en el estado y el partido más votado como oposición.

“Vamos a reposicionarnos para que en el próximo proceso electoral, con el trabajo de ustedes, el PRI será el más votado, vamos a demostrar con números y votos”, manifestó.

En ese sentido, el ahora presidente del PRI Michoacán destacó que en el estado pusieron el ejemplo de unidad y también lo pondrán en el trabajo para recuperar a las personas que vean al partido "con cariño" y no para solo buscar un puesto político.

“Michoacán será un ejemplo de trabajo, porque el partido lo requiere, el partido requiere personas que quieran a nuestro instituto político, que lo vean con cariño y respeto, no como un espacio de colocación o de empleo, no somos una dependencia gubernamental, para sacarle a nuestro partido; no, ha llegado la hora de ver a nuestro partido con cariño y corresponderle con trabajo”, enfatizó.