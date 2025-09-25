'El PRI es inmortal', sentencia el Jefe Diego”

La afirmación fue parte de una serie de reflexiones vertidas por el exsenador y excandidato presidencial del PAN, conocido como “El Jefe Diego”, quien reapareció en la escena pública para hablar del estado actual de la política mexicana y del legado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que señaló de seguir gobernando bajo la figura del partido Morena.

El documental, dirigido por la periodista Denise Maerker, explora en cinco episodios el ascenso, hegemonía y transformación del PRI, tras décadas de dominio en la política mexicana. Con un trabajo de investigación que abarcó alrededor de cuatro mil horas de archivo y más de 130 horas de entrevistas, el proyecto busca arrojar luz sobre el devenir del sistema político mexicano desde el siglo XX hasta la actualidad.

Para Fernández de Cevallos, el PRI no desapareció, sino que adoptó nuevas formas bajo otro nombre: Morena. Con esta postura, el panista plantea que la actual fuerza política en el poder reproduce muchas de las prácticas que caracterizaron al partido hegemónico del siglo pasado, incluyendo —según su visión— el centralismo, el autoritarismo y la concentración del poder.

En palabras de Denise Maerker, entender la historia del PRI permite interpretar la realidad política actual. “Es difícil entender lo que hoy vivimos sin comprender esa parte de nuestra historia reciente”, expresó la periodista, quien ha sido reconocida por su cobertura crítica y documentada de la vida pública del país.