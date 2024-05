El próximo presidente debe convocar a la unidad nacional, social y política: Tinoco Rubí

“Precisamente yo no estoy de acuerdo en muchas iniciativas que pretenden eso (un partido único y un sistema presidencialista), ya tuvimos esa experiencia ¿Por qué volver a lo mismo? Además yo no entiendo, la oposición ahora que está en el poder fueron los que lograron junto con la sociedad que se fueran fortaleciendo las instituciones democráticas: el INAI, el INE que antes era el IFE, todos esos logros de transparencia y fortalecimiento institucional se le debe a ellos y a la aceptación, porque no había más, de que el PRI no podía cambiarle una coma a las iniciativas de los presidentes priístas, ya era otro tiempo; desgraciadamente creo que con todas esas iniciativas que se están presentando desde el punto jurídico siento que eso no pueden ser, tenemos que buscar vivir en la democracia a través de los contrapesos, a través del respeto del principio a la división de poderes, a respetar la Constitución, este país ha tenido problemas muy serios por la falta de respeto al estado de derecho (…)”.

Lamentablemente, dijo, desde la Presidencia de la República y los grupos parlamentarios de Morena se han promovido una serie de reformas que lejos de abonar en la búsqueda de consensos, han generado divisionismo y preocupación no solo entre los partidos políticos opositores, sino entre los Poderes del Estado y al interior de los mismos.

Entre las reformas que más preocupación han generado por el impacto que tienen destacó la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y la insistente propuesta de reformar al Poder Judicial, específicamente para que jueces y magistrados sean electos por medio del voto popular. En ambos casos se atenta, dijo, contra el estado de Derecho y se debilitan los derechos ciudadanos.

A la campaña de ataques contra el Poder Judicial se suma la decisión, descuido u olvido del Senado de la República de designar a los dos magistrados faltantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano que será el responsable -de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 99 de la Constitución- de realizar el cómputo final de la elección presidencial, “una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”.

No es cosa menor, advierte el ex mandatario michoacano, quien también es abogado y especialista en derecho constitucional, que no se hayan designado a ambos magistrados electorales porque se requiere la presencia “de por lo menos seis de sus integrantes” para poder sesionar, según establece el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y actualmente solo cuenta con cinco de los seis que se requieren para llevar a cabo esta importante función.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a que analice con detenimiento las propuestas que están haciendo las y los candidatos y sobre todo el impacto y las repercusiones que tendrían en el desarrollo político, económico y social del país.

