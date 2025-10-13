El odio no tiene cabida en la política ni en las fronteras: Fabiola Alanís

No obstante, derivado del constante acoso a la comunidad migrante michoacana y mexicana en los Estados Unidos, por primera vez en más de una década, las remesas que ingresaron a nuestro país se redujeron en 6 por ciento y a nivel estatal esta reducción ya supera el 3 por ciento, con la suma de cinco meses a la baja.

Fabiola Alanís aseguró que desde el Congreso estatal y en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los mecanismos de protección jurídica y asistencia consular para los migrantes michoacanos y sus familias.

“Venimos de familias migrantes. Sabemos lo que significa dejarlo todo y ser discriminados por buscar una vida mejor. Por eso, no vamos a permitir que el odio, ni el miedo sean las políticas hacia nuestros hermanos en Estados Unidos”, expresó Fabiola Alanís.

rmr