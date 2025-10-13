El movimiento independiente está vivo y va a ganar en 2027: Carlos Manzo

Pese a las marcadas diferencias al inicio de su administración con Alfredo Ramírez Bedolla, Manzo sostiene que ha logrado construir una relación institucional con el gobernador, a quien en su momento incluso retó a golpes. "Las diferencias no son personales —dice—, son parte de la política. Lo importante es que le vaya bien a Uruapan", agregó.

En el terreno económico, el alcalde presume que el municipio ha mantenido su dinamismo a pesar del clima de inseguridad. Afirma que la inversión pública alcanzó los 300 millones de pesos en 2025 y que en 2026 Uruapan podría recibir hasta 900 millones en obra pública, una cifra histórica que atribuye a su capacidad de gestión ante el gobierno estatal.

“Hay quien se pregunta por qué se invierte tanto en Uruapan. La respuesta es simple: porque hay un presidente que defiende a su pueblo”, enfatiza el alcalde, quien reconoce que busca proyectar su figura más allá del ámbito local.

Manzo no oculta su ambición política ni su intención de impulsar un movimiento independiente en todo Michoacán. “Las candidaturas independientes no están muertas; al contrario, están más vivas que nunca”, repite con insistencia. En 2024, su movimiento, conocido como el del “sombrero”, obtuvo una victoria arrolladora con casi 100 mil votos, cuadruplicando al bloque de Morena-PT-Verde.

El alcalde sostiene que la derrota de Morena en Uruapan fue un castigo ciudadano a la imposición de candidatos: "Si Morena sigue imponiendo candidatos a modo, comprando encuestas y traicionando sus principios, va a perder Michoacán" en 2027, vaticina.

Y aunque evita pronunciarse al respecto, todo indica que Carlos Manzo buscará la gubernatura en 2027 por la vía independiente. Asegura que esperará los tiempos legales, pese a que, en Morena, desde hace varios meses, ya comenzó la lucha interna por la candidatura. "El que se desespera corre porque ya perdió su oportunidad. Nosotros estamos tranquilos, gobernando, trabajando, y cuando llegue el momento, participaremos", comenta.

Su principal preocupación actualmente, reitera, es combatir la inseguridad en su municipio para devolverle la tranquilidad a la gente y atraer nuevas inversiones que potencien el desarrollo de la región. "La única manera de cambiar las cosas —sentencia— es separar el poder político del crimen organizado. Hoy en Michoacán y en todo el país hay gobiernos penetrados por intereses criminales. Si no rompemos ese vínculo, no hay futuro", finalizó.

