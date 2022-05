El diputado Marco Polo no se va del PRI: Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que la votación de la cuenta pública no se operó a tiempo, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, negó que el diputado local Marco Polo Aguirre Chávez se cambiaria a la bancada morenista.

Y es que, Aguirre Chávez emitió su voto de manera diferente a su grupo parlamentario por haber participado en la elaboración del dictamen al presidir la comisión de presupuesto y cuenta pública.

"Es falso, Marco Polo sigue siendo priista está comprometido con su instituto político que le ha dado tantas oportunidades, quienes quieren vernos divididos no se van a salir con la suya, hoy, hay un liderazgo que logra aglutinar a los priistas y quedó demostrado en la votación del congreso". Señaló.

Precisó que están trabajando con los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para seguir juntos en las votaciones del congreso.

También desmintió que la votación se realizó para defender al ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, sino que fue consecuencia de la unidad de las tres bancadas.

"No hay mano de ningún ex gobernador para que también no se quieran colgar medallas o repartir culpas, aquí lo único que hay es la demostración de que el partido se une en una alianza en el congreso del estado", apuntó.

AC