El dinero recaudado se regresa a los michoacanos, asegura Fidel Calderón

Morelia, Michoacána (MiMorelia.com).- En el Congreso de Michoacán terminamos con los derroches que tenía el Ejecutivo en la administración anterior, aseguró Fidel Calderón Torreblanca.

El diputado local señaló que con la aprobación del presupuesto de Egresos para este ejercicio “aprobamos que el dinero de los michoacanos se regresa a los michoacanos”.

Calderón Torreblanca dijo que “no más derroche en viajes en helicóptero hasta para ir a la tienda, no más derroche en fiestas y vino, no más derroche en camionetas de lujo con cargo al erario. En resumen: no más Gobierno rico con pueblo pobre”.