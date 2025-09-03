Eduardo Díaz Antón da a conocer su renuncia al PT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eduardo Díaz Antón dio a conocer su renuncia al Partido del Trabajo (PT) y a los tres cargos que ocupaba dentro de ese instituto político: comisionado político nacional para Michoacán, representante propietario ante el Consejo General del estado y representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Ante medios de comunicación, el ahora expetista detalló que la renuncia la entregó en la dirigencia nacional del partido el 4 de diciembre de 2024, para surtir efectos a partir del 5 de enero de 2025, y fue en marzo cuando ratificó la renuncia ante Alberto Anaya, dirigente nacional del partido, y ante la senadora Giovanna Bañuelos, integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Tras nueve meses de la presentación de su renuncia, Díaz Antón afirmó que el propósito de hacerlo público en la prensa local es “despejar cualquier duda y eliminar cualquier rumor o tentación de especulación”.

Pese a la insistencia de las y los reporteros, el político se limitó a mencionar que los motivos de su separación del PT se deben a la falta de encuentro entre sus ideas sobre la política y el rumbo del partido.

"Mi renuncia no obedece a un capricho personal, ni a un cansancio privado tampoco. Es una decisión de congruencia, de congruencia personal, porque hay momentos en el que la conciencia, que es el verdadero tribunal, exige una determinación, una definición (...) Lo hago sin rencores, sin revancha, sin señalamientos, sin afán de agravio alguno; lo hago por respeto a la historia que compartimos y por la lealtad a lo que creo, porque la lealtad que profeso no es a un cargo, sino a un ideal", dijo.

Insistió en que su decisión no se debe a la falta de cumplimiento de algún acuerdo o espacio, afirmando que su objetivo en el PT no fue una obsesión por un cargo o una diputación.

"En el mismo momento en el que renuncié a los tres encargos, me separo del partido, no buscando ningún otro espacio. No tengo ningún otro compromiso. No me verán, en próximos días, en otros espacios, en otros encargos. Me voy por un tema de valoración personal, de congruencia ideológica, de congruencia política", agregó.

Por el momento, Eduardo Díaz Antón no se ve en otro partido político; no obstante, negó que se vaya a retirar de la vida política y pública.

