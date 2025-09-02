Economía con bienestar y desarrollo cooperativo serán realidad en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seguiremos con el impulso de leyes para un desarrollo económico compartido para todas y todos en Michoacán, mediante el fortalecimiento de las cooperativas y de los Polos de Desarrollo con Bienestar, aseguró la diputada Fabiola Alanís Sámano.

En el marco de su primer informe de laborales como integrante de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, como coordinadora de la bancada morenista en la cámara local y como presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís refirió que durante los últimos doce meses se presentaron importantes iniciativas para el despegue económico de la entidad.

Se busca que el desarrollo económico sea con bienestar para toda la gente y no sólo para unos cuantos, como se acostumbró en la etapa de los gobiernos neoliberales, dijo, por eso, una de las iniciativas más importantes que se presentó fue la Ley de Fomento Cooperativo, señaló la economista.

Por eso, dijo Fabiola Alanís, es pertinente que en el segundo año legislativo se discuta esta iniciativa de Ley de Fomento Cooperativo de Michoacán.

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Parque Industrial del Bajío, que se construye en Zinapécuaro en el marco del Plan México, explicó la diputada, se impulsará para el aprovechamiento del potencial agroindustrial, de la industria automotriz y de autopartes, así como de electrodomésticos, maquinaria y equipo, además de la rama logística, que podrá instalarse con las mejores condiciones en Michoacán.

Estas industrias que se instalen, expuso la doctora en Ciencias Sociales, según el modelo del Plan México, deben dar prioridad al consumo de insumos y materias primas del estado, y estos insumos y materias primas pueden ser dotados por micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ser de orden privado o de orden cooperativo.

