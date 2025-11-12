Dos nuevas iniciativas en favor de la diversidad sexual: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado por el Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, sostuvo una productiva reunión de trabajo con representantes de los colectivos “Michoacán es Diversidad” y “Diversidad Responde”, como parte de las mesas técnicas y del diálogo permanente que ha mantenido con la comunidad LGBTTTIQ+ para fortalecer la agenda de derechos humanos e inclusión en Michoacán.

Rangel Vargas, reconocido por su agenda progresista y ciudadana, ha mantenido un acompañamiento cercano con los sectores más desfavorecidos y vulnerables, impulsando iniciativas construidas desde el diálogo y la participación social. Ejemplo de ello es la reforma al artículo 1° constitucional del Estado, que sustituyó el término “preferencias sexuales” por “orientación, expresión e identidad de género”, resultado del trabajo conjunto con los colectivos de diversidad sexual y que colocó a la Constitución michoacana a la vanguardia en materia de derechos LGBTTTIQ+.

Durante el encuentro se definieron las rutas legislativas para dos nuevas iniciativas en materia de derechos humanos. La primera, de carácter electoral, busca prevenir la suplantación de acciones afirmativas, una problemática que generó controversia en el pasado proceso electoral. El objetivo es garantizar que dichas acciones cumplan su propósito de inclusión y no se conviertan en espacios de simulación o acaparamiento político.

La segunda iniciativa plantea la prohibición integral de las llamadas “terapias de conversión”, desde una perspectiva no sólo punitiva, sino también reparadora e integral, que considere la reparación del daño, sanciones por omisión a las autoridades, acompañamiento a víctimas y la regulación de los espacios donde se realicen estas prácticas.

Este trabajo conjunto con la sociedad civil ha sido el sello legislativo de Hugo Rangel, quien sostiene que el diálogo y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir leyes que garanticen bienestar, justicia social e igualdad de derechos para todas y todos los michoacanos.

RYE-