Documental “Crónica del Fin” revivirá los días grises del PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El PRI, el partido que durante más de 70 años definió el rumbo político, económico y social de México, recibe ahora una radiografía cruda y sin adornos en la serie documental “PRI: Crónica del Fin”, escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker y producida por N+ Docs.

La serie, compuesta por varios episodios que combinan material de archivo, entrevistas exclusivas y testimonios de figuras clave del priismo, busca responder una pregunta que ronda en la memoria colectiva: ¿cómo cayó el gigante político de México?

La serie es una narración honesta y profunda del proceso de descomposición interna del partido. "No es una revancha. Es una mirada reflexiva a una época que nos marcó a todos como país", declaró Denise Maerker.

Desde las reformas que erosionaron su base social, pasando por las derrotas electorales simbólicas —como la pérdida de la Presidencia en el año 2000— hasta su casi desaparición del Congreso en años recientes, el documental muestra una historia de poder absoluto que termina en silencio.