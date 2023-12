División entre cuadros políticos no ayuda a coalición Morena-PT-PVEM: Ernesto Núñez

Sin mencionar nombres, el también diputado local reconoció disputa directa entre dos aspirantes hombres morenistas al Senado, a quienes, dijo, no podría ganarles en las encuestas internas, pero la división entre ambos podría dejarlos fuera del camino por la candidatura.

"Yo lo he dicho con mucha humildad, creo que difícilmente yo les podría ganar una encuesta a algunos de estos dos actores, de hacer sería incluso una sorpresa incluso para mi pero no creo que sea así, sin embargo, el tema de mi coyuntura es esta división y polarización que no le ayuda a la coalición y ahí es donde podrían entrar los terceros en discordia", dijo Núñez Aguilar.