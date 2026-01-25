Dirigentas nacionales de Morena, Luisa María Alcalde y Carolina Rangel, arrancan Escuela Municipalista en Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 100 presidentas y presidentes municipales de todo el país, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso en marcha la Escuela Municipalista, una iniciativa de acompañamiento, formación y capacitación enfocada en fortalecer la gestión y los gobiernos cercanos y humanistas en los municipios mexicanos.

El evento inaugural se llevó a cabo en Oaxtepec, estado de Morelos, y fue encabezado por la dirigencia nacional de Morena, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Luisa María Alcalde Luján, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida que contaron con la presencia de la Gobernadora Constitucional del estado de Morelos, Margarita González Saravia, y el director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas “El Fisgón”.