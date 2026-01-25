Dirigentas nacionales de Morena, Luisa María Alcalde y Carolina Rangel, arrancan Escuela Municipalista en Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 100 presidentas y presidentes municipales de todo el país, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) puso en marcha la Escuela Municipalista, una iniciativa de acompañamiento, formación y capacitación enfocada en fortalecer la gestión y los gobiernos cercanos y humanistas en los municipios mexicanos.
El evento inaugural se llevó a cabo en Oaxtepec, estado de Morelos, y fue encabezado por la dirigencia nacional de Morena, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Luisa María Alcalde Luján, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida que contaron con la presencia de la Gobernadora Constitucional del estado de Morelos, Margarita González Saravia, y el director del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Barajas “El Fisgón”.
“La formación es fundamental, el objetivo del proyecto es brindar herramientas estratégicas y técnicas a las autoridades locales para mejorar la administración pública, promover la transparencia y consolidar gobiernos municipales eficaces, cercanos a la ciudadanía y alineados con los principios de la Cuarta Transformación.” mencionó la secretaria general, Carolina Rangel, durante el evento inaugural.
“La idea de este espacio, la Escuela Municipalista, pretende ser el inicio de una escuela que perdure por décadas y fortalezca nuestro proyecto municipalista desde lo local”, declaró Alcalde Luján.
La capacitación forma parte de una estrategia nacional que busca que las autoridades municipales intercambien experiencias, compartan conocimientos situados, dialoguen y adquieran saberes clave en áreas como la administración eficiente de recursos públicos, la austeridad republicana, la coordinación interinstitucional y la atención directa a la ciudadanía.
La Escuela Municipalista fue anunciada previamente como parte del Plan Municipalista del partido y representa un pilar para fortalecer los gobiernos locales que encabezan las y los ediles morenistas en todo México, con la mirada puesta en priorizar el presupuesto municipal en seis rubros principales: agua, drenaje, pavimentación, alumbrado público, manejo de la basura, recuperación de espacios públicos y seguridad.
La capacitación contará con la participación de servidores públicos de primer nivel entre ellos se encuentra Bertha Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la SHCP; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX; Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Mauricio Rodríguez Alonso, Subdirector General de Administración del Agua, Conagua; Antonio García Carreño, Titular de la Unidad de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, Banobras; Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Buen Gobierno y Alí López Castellanos, Director General de Vinculación y Seguimiento, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
BCT