Diputados locales opinan sobre 3er Informe de AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversas opiniones generó entre los legisladores locales el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará la capital del estado este viernes.

El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez, dijo esperar que tanto el gobernador como los funcionarios que fueron al Informe a la Ciudad de México, hayan hecho su solicitud de permiso y no hayan cobrado el día 1 de diciembre, pues se presentaron al informe presidencial. “La política de abrazos no balazos no es una estrategia de seguridad, y lamentablemente quienes lo sufren son los ciudadanos”, añadió.