Diputados federales nombran a coordinador a pesar de ser atribución de la dirigencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras señalar que el Comité Directivo Estatal no ha nombrado a quien coordine los trabajos de los seis diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), la legisladora Berenice Juárez informó que determinaron realizar el nombramiento por si solos.

Decidieron que el diputado Enrique Godínez del Río sea el coordinador y Berenice Juárez la vicecoordinadora, al reconocer que la atribución es de la dirigencia estatal a la cual dijo que reconocían y respetaban.

Agregó que la decisión la tomaron luego de considerar que se requiere un interlocutor para agilizar los trabajos ya que se han reunido con varios sectores y dependencias gubernamentales.

"Entregamos el documento de que nuestro coordinador fuera Enrique Godínez y una servidora como vicecoordinadora en espera de una respuesta del Comité Directivo, se sabe que nos reunimos con el secretario de seguridad y el gobernador, alguien tiene que coordinar estos trabajos."

Por su parte el Secretario General del parido albiazul, Javier Estrada Cárdenas, advirtió que este nombramiento no es reconocido por la dirigencia ya que es su atribución realizarlo.

Justificó que no han realizado el nombramiento ya que están analizando hacer un nombramiento parecido al que realizó la dirigencia nacional del coordinador de síndicos y regidores.

"Al no ser nombrado por la presidenta no tiene ningún efecto para nosotros como partido, creo que es un tema mediático entre ellos, los respetamos pero no lo compartimos por que deben ajustarse a lo que dicen nuestros estatutos y reglamentos."

Descartó que esta situación genere división dentro del instituto político, ya que todos saben que es atribución por estatutos de la dirigencia estatal.

AC