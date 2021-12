Diputados evitan pronunciarse sobre posible alza a la tarifa del transporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diputados locales evitaron pronunciarse contra la posible alza a la tarifa del transporte público en el estado; otros justificaron la propuesta de los trabajadores del volante ante el incremento en la inflación.

El coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del estado, Fidel Calderón Torreblanca, evitó fijar una postura en torno a la propuesta de elevar dos pesos a la tarifa del transporte público en Michoacán. Ante la insistencia de reporteros declaró que no le corresponde opinar al respecto, pues es atribución de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), que depende del Gobierno del estado.

“Yo lo que sé es que hay un procedimiento que establece el marco jurídico para analizar y resolver si se justifica o no un posible incremento, y se tendrá que resolver por las autoridades competentes (Cocotra). Sí tomo combi, tomo taxi, he llegado aquí varias veces así y me he retirado de la misma forma. La decisión no es una respuesta espontánea de un sí o un no”, sostuvo el también diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).