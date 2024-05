Diputados en campaña solicitan regresar al Congreso, pero faltan a la sesión

La presidenta de la Mesa Directiva, Ivonne Pantoja, informó de la recepción en la presidencia del Congreso de solicitudes de diputados para ausentarse durante esta sesión ante supuestos motivos de causa mayor, sin embargo, el priista Felipe Contreras, aseveró la verdadera causa son las campañas políticas.

"No somos ingenuos, ninguno de los que estamos aquí y sabemos de los compañeros la razón por la que no están, pedirles que sean responsables, el Congreso de Michoacán no puede tener parálisis no podemos estar a contentillo de unos cuantos. Muy válido que tengan aspiraciones algunos compañeros, pero la responsabilidad de legislar no se puede dejar de lado".

La también priísta, Adriana Hernández, insistió en destacar la presencia en el Pleno de sus compañeros que también están contendiendo en campañas políticas, por ello mencionó las campañas políticas no son una excusa para ausentarse de la labor legislativa.

Ante ello y luego de calificar el actuar de sus homólogos como una "burla" destacó, a los faltistas se les debe sancionar con mayor severidad y no sólo descontándoles un día de dieta como lo establecen la Ley orgánica del congreso.

RYE