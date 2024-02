Diputados de Michoacán regresarían a sesionar hasta finales de febrero, adelanta legisladora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La LXXV Legislatura estaría regresando a sesionar hasta los últimos días de febrero, ante la falta de convocatoria por parte de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, para que las y los 40 diputados regresen a sus curules, adelantó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Belinda Hurtado Marín.

En entrevista, la petista aseguró que en el país son varios los congresos que ya regresaron a sus labores, mientras que en Michoacán se mantiene el periodo conocido como "receso legislativo".

Aunado a lo anterior, la diputada de Ciudad Hidalgo auguró que algunos de sus compañeros únicamente estarán dos semanas en sus puestos ante sus aspiraciones políticas y con ello las campañas electorales.

"A mí no me han notificado, no sé cuándo, lo que se dice entre pasillo es que entre el 27 y 28 de febrero; varios congresos del país ya han iniciado, el Congreso de la Unión obviamente ya inició sesiones, tenemos que seguir cumpliendo nuestra labor legislativa y quien vaya por un cargo que se decida si sigue siendo diputado o se va a las elecciones".

Hurtado Marín reconoció urgencia en que desde la Mesa Directiva se convoque a sesionar, para evitar más rezago en las iniciativas de ley.

"Urge que convoquen o si van a ser sesiones maratónicas yo estoy con la mayor disponibilidad, porque para eso estamos y sería lamentable si nos vamos hasta los últimos días del mes de febrero, prácticamente todos los congresos ya están sesionando", insistió.

Para este tercer y último período de la LXXV Legislatura se previó desde el mes de diciembre 2023 que el "receso" concluiría el 15 de febrero 2024.

RYE