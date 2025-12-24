Diputados apuestan por los E-sports como nuevo motor económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de jóvenes compiten frente a una pantalla, en la Cámara de Diputados se libra otra partida decisiva: definir si los E-sports —las competencias profesionales de videojuegos— serán reconocidos oficialmente como deporte en México. La propuesta, impulsada por legisladores de Movimiento Ciudadano, no sólo apunta al entretenimiento, sino a una industria que ya mueve miles de millones de dólares y que podría convertirse en un nuevo motor económico y social para el país.

De acuerdo con la bancada de Movimiento Ciudadano, el reconocimiento legal de los E-sports permitiría ordenar una actividad que ya existe de facto, impulsar la inversión privada, profesionalizar a jugadores y entrenadores, y abrir la puerta a apoyos institucionales similares a los de otras disciplinas deportivas.

La diputada Laura Ballesteros destacó que el reciente cambio de postura del gobierno federal —al decidir no gravar a los videojuegos— abre una ventana de oportunidad para que México se consolide como un referente global en la industria del gaming, aprovechando su enorme base de usuarios.