Diputados apuestan por los E-sports como nuevo motor económico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras millones de jóvenes compiten frente a una pantalla, en la Cámara de Diputados se libra otra partida decisiva: definir si los E-sports —las competencias profesionales de videojuegos— serán reconocidos oficialmente como deporte en México. La propuesta, impulsada por legisladores de Movimiento Ciudadano, no sólo apunta al entretenimiento, sino a una industria que ya mueve miles de millones de dólares y que podría convertirse en un nuevo motor económico y social para el país.
De acuerdo con la bancada de Movimiento Ciudadano, el reconocimiento legal de los E-sports permitiría ordenar una actividad que ya existe de facto, impulsar la inversión privada, profesionalizar a jugadores y entrenadores, y abrir la puerta a apoyos institucionales similares a los de otras disciplinas deportivas.
La diputada Laura Ballesteros destacó que el reciente cambio de postura del gobierno federal —al decidir no gravar a los videojuegos— abre una ventana de oportunidad para que México se consolide como un referente global en la industria del gaming, aprovechando su enorme base de usuarios.
Un análisis de Endeavor México y Banco Santander México estima que el país cuenta con una comunidad de más de 76 millones de jugadores activos, cuya actividad económica alcanza los 2 mil 300 millones de dólares. A nivel global, se proyecta que el mercado de los videojuegos crezca 3.4% en 2025, hasta llegar a cerca de 188 mil 900 millones de dólares.
Este crecimiento no es sólo económico. Los deportes electrónicos se han convertido en un fenómeno sociológico que redefine la socialización, la identidad juvenil y la cultura digital. A través de torneos presenciales y plataformas en línea, los E-sports articulan comunidades transnacionales basadas en la competencia, la colaboración y la creatividad, al tiempo que comienzan a ganar espacio en universidades mexicanas, donde ya existen torneos con reconocimiento deportivo.
La iniciativa legislativa busca, precisamente, colocar reglas claras en un terreno que avanza a gran velocidad, para que México no se quede observando desde la banca una industria que ya está en pleno juego.
