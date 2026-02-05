Diputado Tafolla cuestiona resultados del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, expresó sus expectativas para la próxima visita de la presidenta de la República a Michoacán este viernes, señalando que, si bien respeta su investidura, la prioridad para el apoyo federal debe ser Uruapan, epicentro de la violencia y punto de partida del Plan Michoacán.

La principal preocupación del legislador radica en la efectividad de la estrategia de seguridad actual. Al ser cuestionado sobre la evaluación del Plan Michoacán, Tafolla fue categórico al manifestar su percepción de fracaso, contrastándola con las cifras oficiales.

"Estamos viendo los asaltos a la alza, no entiendo cómo le hacen para manejar cifras a la baja", señaló, indicando que su percepción coincide con la de la ciudadanía en general.

A pesar de su crítica al desempeño del plan de seguridad, el diputado independiente matizó su postura respecto a las figuras federales. Tafolla aseguró que su confianza en la presidenta de la República y en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene intacta, aunque esta confianza no se extiende a los resultados operativos del programa.

"Yo creo que no ha habido resultados, ustedes lo están viendo o lo pueden preguntar a la misma ciudadanía porque la percepción de seguridad es impresionante y estamos viendo la cantidad de asesinatos y la cantidad de violencia que hay generada aquí en nuestro estado", afirmó.

El legislador fue enfático sobre la necesidad de que la agenda presidencial en Michoacán priorice Uruapan, la ciudad que dio origen a la estrategia de seguridad tras el homicidio de Carlos Manzo y otros sucesos graves. Tafolla subrayó su deseo de que la mandataria cumpla con su promesa de visitar la región.

Respecto a las visitas anteriores de la presidenta, donde se ha evitado Uruapan, Tafolla se mostró cauto para no desacreditarla, especulando que podría haber una razón estratégica detrás de la agenda. Sugirió que la visita podría posponerse hasta eventos más significativos, como la inauguración del teleférico programada para marzo, esperando que para entonces el Plan Michoacán muestre avances tangibles.

RYE