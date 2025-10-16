Diputado del PVEM propone eliminar carta de antecedentes penales como requisito para ser candidato en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del PVEM, Abraham Espinoza Villa, presentó en sesión del Congreso local una iniciativa para reformar el Código Electoral de Michoacán y eliminar la carta de no antecedentes penales como requisito para ser candidato o candidata.

La propuesta deroga el inciso j) del artículo 189 del Código Electoral, el cual exige documentos federales y estatales para el registro como candidato ante el órgano electoral. Abraham Espinoza justificó que su propuesta atiende a la jurisprudencia federal, tras la resolución de cinco acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 133/2022, estableció que el solicitar las cartas de antecedentes no penales como requisito se aparta de la Constitución General, ya que afecta el derecho político-electoral de los ciudadanos de ser votados”, detalló el diputado verde ecologista.

Espinoza Villa subrayó que el requisito discrimina sin distinción, y se trata de una medida discriminatoria:

“Consecuentemente, al haberse determinado por la Suprema Corte que la carta de antecedentes no penales constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado, puesto que dicho requisito no es un trámite o carga tendiente a demostrar que la ciudadanía reúne las calidades de ley para ejercer el cargo al que aspira”, explicó.

A nivel nacional, 22 estados mantienen este requisito pese a los fallos de la SCJN. Este documento, a decir de Espinoza Villa, es excesivo y no persigue una finalidad constitucionalmente válida, convirtiéndose en un requisito que no es idóneo ni necesario para los diferentes cargos de elección popular.

