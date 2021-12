Diputado del PRD pide renuncia de titular de la SSP en Michoacán

Explicó la diputada del Partido Verde que Ortega Reyes les llamó para verlos pero ahora fueron los diputados los que no tuvieron tiempo de ir a verlo, por lo que no hay una reunión programada todavía.

"Dijo que el no se iba a reunir con la Comisión de Seguridad Pública que porque él no tiene que rendir le cuentas al Poder Legislativo, que él nada más depende del Poder Ejecutivo. Cree que tiene una autonomía y no debe comparecer, pero queremos que vea que no es autónomo", apuntó la legisladora.

AC