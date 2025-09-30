Diputado busca cárcel por errores al entonar el Himno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez te has equivocado al cantar el Himno Nacional? Si la propuesta del diputado Guillermo Rendón Gómez avanza, ese error podría costarte hasta cinco años de cárcel y una multa superior a los 800 mil pesos.
La iniciativa, presentada por el legislador federal de Morena y publicada en la Gaceta Parlamentaria, busca modificar el Código Penal Federal con un nuevo artículo 192 Bis, que castigaría con severidad a quien altere o cante incorrectamente el Himno Nacional Mexicano.
El diputado mencionó casos como el de María León en un partido de la MLB, Camila Fernández en una pelea de box del “Canelo” Álvarez, Vicente Fernández en los Panamericanos 2011 y Deyra Barrera en un evento de lucha libre, como ejemplos de interpretaciones que “deshonran” el Himno.
En muchos de estos casos, los artistas se equivocaron en la letra o el orden de las estrofas, generando críticas y memes en redes sociales, pero sin consecuencias legales de gran magnitud. Esta iniciativa cambiaría eso.
Además, se establece que las penas podrían incrementarse si el evento tiene fines de lucro, como conciertos, espectáculos o transmisiones televisivas.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible dictamen. Aunque aún no hay fecha para su discusión, el tema ha generado ya un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación sobre el nacionalismo, la libertad de expresión y el papel de los símbolos patrios.
RPO