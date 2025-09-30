Diputado busca cárcel por errores al entonar el Himno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Alguna vez te has equivocado al cantar el Himno Nacional? Si la propuesta del diputado Guillermo Rendón Gómez avanza, ese error podría costarte hasta cinco años de cárcel y una multa superior a los 800 mil pesos.

La iniciativa, presentada por el legislador federal de Morena y publicada en la Gaceta Parlamentaria, busca modificar el Código Penal Federal con un nuevo artículo 192 Bis, que castigaría con severidad a quien altere o cante incorrectamente el Himno Nacional Mexicano.