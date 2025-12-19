Diputado Alfredo Anaya ve positivas las deudas municipales cuando sean para inversión

Uruapan, por ejemplo, solicitó un adelanto de participaciones por 35 millones de pesos, siendo el único ayuntamiento del estado en acceder a este apoyo. Además, detalló que se brindó acompañamiento para la contratación de un crédito adicional por 52 millones de pesos y adelantó que en enero de 2026 el gobierno municipal prevé solicitar un nuevo financiamiento, según lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Luis Navarro García.

El diputado del Verde sugirió a los municipios que piden adelanto de participaciones optar por crédito de corto plazo si es para inversión.