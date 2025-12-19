Política

Diputado Alfredo Anaya ve positivas las deudas municipales cuando sean para inversión

El presidente de la Comisión de Hacienda defendió créditos para obra productiva, pero rechazó gasto corriente
Diputado Alfredo Anaya ve positivas las deudas municipales cuando sean para inversión
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Alfredo Anaya Orozco (PVEM), presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, respaldó las deudas municipales siempre que se destinen a inversión productiva y no a gasto corriente o al pago de deudas anteriores.

“Yo estoy a favor de las deudas cuando va a haber una inversión. Para que sea una inversión productiva, para una buena obra, para dejarle a la ciudadanía. Deuda para pagar deuda no estoy ni convencido ni creo que sea lo mejor, o deuda para gasto corriente, créanme que no estoy a favor de eso”
afirmó Anaya

El legislador confirmó que dos municipios solicitaron deuda de largo plazo para obras. Entrando enero, la comisión analizará los casos, uno de ellos para un nuevo panteón.

Alfredo Anaya insistió en que ningún municipio está en crisis crítica.

“En situación crítica no hay detectado ningún municipio. Con deudas sí hay municipios (…) Uruapan tiene compromisos, Zitácuaro; sobre todo los municipios más grandes tienen compromisos. Pero que esté en una situación crítica o que pueda parar su operación, ninguno de los municipios”.

Uruapan, por ejemplo, solicitó un adelanto de participaciones por 35 millones de pesos, siendo el único ayuntamiento del estado en acceder a este apoyo. Además, detalló que se brindó acompañamiento para la contratación de un crédito adicional por 52 millones de pesos y adelantó que en enero de 2026 el gobierno municipal prevé solicitar un nuevo financiamiento, según lo señaló el titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Luis Navarro García.

El diputado del Verde sugirió a los municipios que piden adelanto de participaciones optar por crédito de corto plazo si es para inversión.

“Yo les diría que aquellos que están pidiendo adelanto de participaciones, pues mejor contraten un crédito de corto plazo”
recomendó, y agregó que la deuda no es mala si deja legado a la ciudadanía
Te puede interesar:
"Derecho a un medio ambiente sano" queda instaurado en la Constitución de Michoacán
Diputado Alfredo Anaya ve positivas las deudas municipales cuando sean para inversión

RPO

Alfredo Anaya
Deuda municipal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com