Diputado Abraham Espinoza se compromete a buscar consenso para homologación de plazas de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Abraham Espinoza Villa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Michoacán y médico regularizado de la Secretaría de Salud, ofreció su perspectiva sobre las manifestaciones llevadas a cabo por empleados del sector en la sede alterna del Congreso, ubicada en el Hotel Grand Cantalagua, tras la toma del Palacio Legislativo.
Afirmó comprensión de las exigencias laborales, particularmente aquellas relativas a la antigüedad y la homologación de beneficios para el personal con contratos prolongados.
Espinoza Villa mencionó que conoce las problemáticas que aquejan a los trabajadores que han mantenido su protesta pacífica.
El legislador también reconoció la disparidad en las condiciones laborales y las percepciones económicas entre el personal. Señaló que existen diferencias significativas basadas en antigüedad, estatus (base o contrato) y la ubicación del servicio, incluyendo áreas de difícil acceso o de alto riesgo, lo cual debe ser equitativo.
El apoyo legislativo se está gestando a través de la Comisión de Salud, donde el diputado buscará influir en la discusión presupuestal que se lleva a cabo en las próximas dos semanas. Aunque no tiene voto en las comisiones dictaminadoras, su intención es asegurar que las demandas sean escuchadas en la fase de asignación de recursos.
Finalmente, prometió apertura al diálogo con el titular del ramo, Elías Ibarra, destacando que el secretario ha sido atento en comisiones anteriores. La meta inmediata es influir en la reasignación de recursos, buscando consenso para atender a los trabajadores con más de una década en contratos, sin acceso a la seguridad y beneficios de la jubilación.
