Política

Diputado Abraham Espinoza se compromete a buscar consenso para homologación de plazas de salud

Diputado Abraham Espinoza se compromete a buscar consenso para homologación de plazas de salud
GOB.MX
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Abraham Espinoza Villa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Michoacán y médico regularizado de la Secretaría de Salud, ofreció su perspectiva sobre las manifestaciones llevadas a cabo por empleados del sector en la sede alterna del Congreso, ubicada en el Hotel Grand Cantalagua, tras la toma del Palacio Legislativo.

Afirmó comprensión de las exigencias laborales, particularmente aquellas relativas a la antigüedad y la homologación de beneficios para el personal con contratos prolongados.

Espinoza Villa mencionó que conoce las problemáticas que aquejan a los trabajadores que han mantenido su protesta pacífica.

“Yo soy médico de la Secretaría de Salud, yo soy regularizado y entiendo perfectamente el tema principal que se está planteando. Uno, el tema del escalafón, que es por ley a quien le toque cuando una plaza federal se desocupa por jubilación o lo que sea. Si tiene que ser un escalafón, entiendo el sentido de la petición justo”
declaró el legislador, validando la demanda de un proceso justo para la asignación de plazas vacantes
Abraham Espinoza, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Michoacán y médico regularizado de la Secretaría de Salud
Abraham Espinoza, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Michoacán y médico regularizado de la Secretaría de SaludCORTESÍA

El legislador también reconoció la disparidad en las condiciones laborales y las percepciones económicas entre el personal. Señaló que existen diferencias significativas basadas en antigüedad, estatus (base o contrato) y la ubicación del servicio, incluyendo áreas de difícil acceso o de alto riesgo, lo cual debe ser equitativo.

El apoyo legislativo se está gestando a través de la Comisión de Salud, donde el diputado buscará influir en la discusión presupuestal que se lleva a cabo en las próximas dos semanas. Aunque no tiene voto en las comisiones dictaminadoras, su intención es asegurar que las demandas sean escuchadas en la fase de asignación de recursos.

Respecto a su gestión para influir en el dictamen presupuestal, Espinoza Villa detalló la estrategia de cabildeo interno:

“Con las compañeras de la Comisión de Salud que me apoyaron, la diputada Teresita de Jesús y la diputada Sandra Olimpia, tener acceso yo a las sesiones, a las comparecencias para el tema de donde se está dictaminando y tener voz. No voy a tener voto porque no pertenezco a estas comisiones que dictaminan, pero sí voz para expresar estos temas, yo los traigo perfectamente planteados y ya será un tema también de hacer consenso con los diputados, que podamos apoyar esta idea de apoyar a los compañeros del sector salud que tienen ya muchos años y que es algo justo que después de tantos años puedan homologarse o regularizarse”.

Finalmente, prometió apertura al diálogo con el titular del ramo, Elías Ibarra, destacando que el secretario ha sido atento en comisiones anteriores. La meta inmediata es influir en la reasignación de recursos, buscando consenso para atender a los trabajadores con más de una década en contratos, sin acceso a la seguridad y beneficios de la jubilación.

Te puede interesar:
Propone diputada garantizar atención médica en reclusorios de Michoacán
Diputado Abraham Espinoza se compromete a buscar consenso para homologación de plazas de salud

RPO

Abraham Espinoza
homologación
plazas de salud

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com