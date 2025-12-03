Diputado Abraham Espinoza se compromete a buscar consenso para homologación de plazas de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Abraham Espinoza Villa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Michoacán y médico regularizado de la Secretaría de Salud, ofreció su perspectiva sobre las manifestaciones llevadas a cabo por empleados del sector en la sede alterna del Congreso, ubicada en el Hotel Grand Cantalagua, tras la toma del Palacio Legislativo.

Afirmó comprensión de las exigencias laborales, particularmente aquellas relativas a la antigüedad y la homologación de beneficios para el personal con contratos prolongados.

Espinoza Villa mencionó que conoce las problemáticas que aquejan a los trabajadores que han mantenido su protesta pacífica.