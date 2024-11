Diputada Sandra Olimpia señala a la oposición de editar audio expuesto a nivel nacional

La legisladora de Apatzingán afirmó que su actuar se reduce a la invitación para registrase en la convocatoria que cerró el pasado domingo, y negó que buscara intervenir en el procedimiento, como se dio a conocer en el audio expuesto por el periodista Ciro Gómez Leyva. Además, afirmó, sus declaraciones fueron sacadas de contexto, el audio fue editado y la responsabilidad, dijo, es de los partidos de la oposición, sin señalar a uno en específico.

"Yo creo que lo sacaron de contexto, parcialmente puede ser mi voz pero no en el momento en el que dice... me atrevo a decir que está editado y eso es violentar mis derechos porque lo editan para perjudicarme, para meterme en problemas y no es válido. No los culpo, tenemos 36 millones de votos que nos respaldaron el pasado 2 de junio, cuando nuestras propuestas de campaña era apoyar el plan nacional, sabían que la reforma al PJ si nosotros ganábamos iba a ir, y hoy le estamos cumpliendo al pueblo, no culpo a la oposición desesperada".

Al insistir en el tema, dio a entender que su voz fue editada con Inteligencia Artificial. La conversación con MIMORELIA.COM fue la siguiente:

- ¿Fue la oposición quien editó este audio?

- A quién le echas tú que puede hacernos un tema así.

- ¿Está editado en que sentido, fue cortado o modificado?

- Modificado, editado, poniendo cosas que yo no dije; yo ahorita puedo con Inteligencia Artificial hacer tu voz.

- ¿Qué es exactamente lo que no dijiste?

- Que yo iba a impulsar y que me pasaran folios, es ilógico, en ese caso me salgo de la diputación y me pongo yo, son nueve años allá.

Garibay Esquivel defendió el procedimiento afirmando que se trata de una convocatoria que está blindada a través de distintos requisitos a cumplir, y que es una elección por voto popular en la cual ningún actor político podría intervenir.

La morenista se dijo tranquila con la situación, insistiendo en que únicamente invitó a registrarse en el proceso.

- ¿Estás tranquila con esto?

- Totalmente, sé que no he cometido nada irregular, sé que no he cometido nada ilegal, sé que la Inteligencia Artificial la pueden utilizar o la utilizaron en mi contra para dañar mi imagen y eso no está bien.

Finalmente Sandra Olimpia Garibay y su equipo legal valorarán la posible interposición de denuncias, y se puso a disposición de cualquier investigación, al negar haber cometido algún delito electoral.

RYE