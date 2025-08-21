Diputada Sandra Arreola buscará impulsar regulación de rastros en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, anunció su trabajo legislativo en torno a la regulación de los rastros y mataderos clandestinos en Michoacán, en colaboración con asociaciones animalistas.

Tras el éxito de la prohibición de corridas de toros en el estado, la legisladora busca abordar problemas de contaminación, salubridad y maltrato animal en el manejo de ganado, con propuestas que incluyen protocolos para accidentes y manejo de residuos. Arreola Ruíz destacó que la prohibición de corridas de toros fue un “gran logro” para Michoacán, al activar reformas similares en el país.

“Fue un tema muy importante aquí en el estado y que, además, activó a otros estados en el país, pero tenemos que seguir trabajando, no nada más quedarnos en eso”, afirmó.