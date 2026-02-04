Diputada propone exigir maestría para cargos directivos en educación superior en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de la Representación Parlamentaria, Belinda Hurtado Marín, presentó una iniciativa que busca elevar el estándar de profesionalización en las instituciones públicas de educación superior del estado de Michoacán. La propuesta adiciona dos párrafos al artículo 35 de la Ley de Educación del Estado, estableciendo que las designaciones de mandos medios y superiores deberán realizarse mediante examen de oposición y exigiendo como requisito mínimo el grado académico de maestría, además de experiencia comprobable de al menos cinco años en docencia dentro del subsistema educativo correspondiente.

La iniciativa busca garantizar que quienes ocupen cargos directivos o de coordinación académica cuenten con el perfil, la formación y la trayectoria necesarios para conducir con eficiencia, equidad y calidad las funciones sustantivas de las universidades y otras instituciones de educación superior.

La diputada Hurtado Marín argumentó que la profesionalización de los procesos de selección es clave para fortalecer la transparencia institucional, reducir la discrecionalidad y promover una gestión basada en el conocimiento y la mejora continua.

“La profesionalización de los procesos de selección de autoridades académicas y administrativas es una medida que favorece la transparencia institucional, evita discrecionalidades y promueve el desarrollo de una gestión basada en el conocimiento, la experiencia y el compromiso con la mejora continua”, se lee en la exposición presentada por la legisladora.