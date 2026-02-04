Diputada propone exigir maestría para cargos directivos en educación superior en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada de la Representación Parlamentaria, Belinda Hurtado Marín, presentó una iniciativa que busca elevar el estándar de profesionalización en las instituciones públicas de educación superior del estado de Michoacán. La propuesta adiciona dos párrafos al artículo 35 de la Ley de Educación del Estado, estableciendo que las designaciones de mandos medios y superiores deberán realizarse mediante examen de oposición y exigiendo como requisito mínimo el grado académico de maestría, además de experiencia comprobable de al menos cinco años en docencia dentro del subsistema educativo correspondiente.
La iniciativa busca garantizar que quienes ocupen cargos directivos o de coordinación académica cuenten con el perfil, la formación y la trayectoria necesarios para conducir con eficiencia, equidad y calidad las funciones sustantivas de las universidades y otras instituciones de educación superior.
La diputada Hurtado Marín argumentó que la profesionalización de los procesos de selección es clave para fortalecer la transparencia institucional, reducir la discrecionalidad y promover una gestión basada en el conocimiento y la mejora continua.
“La profesionalización de los procesos de selección de autoridades académicas y administrativas es una medida que favorece la transparencia institucional, evita discrecionalidades y promueve el desarrollo de una gestión basada en el conocimiento, la experiencia y el compromiso con la mejora continua”, se lee en la exposición presentada por la legisladora.
La reforma establece que los aspirantes deberán contar con el perfil profesional requerido para el puesto, grado académico mínimo de maestría y formación en áreas afines a los programas educativos de la institución. Además, se exige experiencia docente comprobable de por lo menos cinco años en el subsistema al que aspiran dirigir o coordinar. Con ello se pretende asegurar que el ejercicio de funciones directivas contribuya al fortalecimiento académico y a la calidad institucional.
La diputada Belinda Hurtado Marín enfatiza que la educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo científico, tecnológico, económico y social de Michoacán. En este nivel educativo se forman los profesionistas que impulsan el progreso del estado mediante la docencia, la investigación y la vinculación con los sectores productivos. Por ello, considera indispensable que las autoridades académicas y administrativas cuenten con las competencias necesarias para garantizar una gestión responsable y de calidad.
La reforma obligaría a que todos los procesos de designación de mandos medios y superiores se realicen mediante examen de oposición, eliminando la posibilidad de nombramientos discrecionales y priorizando el mérito académico y la experiencia.
