Diputada Mónica Valdez deja el PRD y "brinca" a Morena Michoacán

Ante los medios de comunicación, Valdez Pulido leyó una carta compromiso respecto a los valores del partido guinda, entre ellos luchar contra la violenca hacia las mujeres, erradicar la corrupción, impulsar una nueva forma de hacer política, promover una auténtica democracia y apoyar a la Cuarta Transformación, así como "no mentir, no robar y no traicionar".

A decir de la experredista, fueron varias reuniones de diálogo con la dirigencia morenista y fue el respeto a su trabajo y su inclinación por la izquierda los elementos que la convencieron para alinearse con el partido guinda.