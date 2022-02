Diputada Gabriela Cázares denunciará a Baltazar Gaona por presunta violencia

"Si hablo de esto, e insisto en no dejarlo pasar, no es solo por mí, si no por todas las mujeres que diariamente sufren este y otros tipos de violencia. Por desgracia las peores agresiones las sufrimos en nuestro ambiente inmediato, en la casa, en la familia, con los amigos o compañeros de bancada. Nos han dicho mucho que la ropa sucia se lava en casa, pero no señores, eso es parte del pacto patriarcal de silencio e indiferencia, y las mujeres ya no estamos dispuestas a quedarnos calladas ante sus agresiones. No tendrán nuestro silencio nunca más", dijo.