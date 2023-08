Diputada, aquí no se hace campaña, mejor haga propuestas para Ciudad Hidalgo: estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La diputada Berenice Juárez, a quien ni conocemos, hoy quiere ostentarse como defensora de la Universidad Michoacana cuando ni siquiera ha venido al campus a ver qué necesidades tenemos ahora que ya despacha como legisladora”, denunciaron estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) campus Ciudad Hidalgo, quienes le exigieron que ya deje de hacer campaña, y mejor presente propuestas formales para la comunidad de la entidad.

Los estudiantes denunciaron que las campañas deben quedar fuera del campus de Ciudad Hidalgo, y no debe tomarlo como rehén de intereses personales, puesto que además como legisladora federal no ha hecho nada por el campus. “No hemos recibido ninguna propuesta de parte de la diputada, sólo posicionamientos hechos desde la Ciudad de México y desinformada. Los consejeros universitarios ya lo expresaron y lo respaldamos”.

Los estudiantes de la Unidad Profesional realizaron un documento donde expresan que es importante que se hagan propuestas viables, y no sólo discursos para apoyar a la comunidad de Ciudad Hidalgo, de donde la diputada Juárez es originaria. “Entendemos que su insistencia es porque le preocupa, pero hasta ahora no hay nada formal de su parte para Ciudad Hidalgo, y con discursos no nos resolverán las necesidades que tenemos”.

