Diputada Anabet Franco debe excusarse de la Comisión de Justicia: PRD Michoacán

Además, Ocampo Córdova insistió en remover desde Morena a Franco Carrizales de la presidencia de la Jucopo.

Para el líder estatal del Sol Azteca, la reacción de la diputada y que, quedó grabada en video, es una muestra de su inexperiencia como servidora pública.

"Tendrá Morena que remover a su coordinadora, porque no se puede dejar pasar un tema como estos, si estamos haciendo todos el llamado a la conciliación no puede alguien que ostenta un cargo, que tiene poder público, amenazar a una persona, esos son los riesgos cuando se tiene a alguien que no tiene los conocimientos o la experiencia en un espacio público", culminó el perredista.

rmr