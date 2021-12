Dinero hay, pero quieren cansar a extrabajadores para pagarles menos: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estrategia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del estado es agotar a los exempleados que prestaron sus servicios durante la LXXIV legislatura, así lo aseguro en entrevista el diputado local Baltazar Gaona García.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) afirmó que sí hay dinero en el Poder Legislativo para cubrir esos compromisos económicos, por lo que no hay justificación, dijo, para que no se les haya pagado a los más de 300 extrabajadores que siguen esperando lo ya devengado, y a quienes el secretario de Administración y Finanzas “trae a vueltas y vueltas”, dijo.

Para Baltazar Gaona existe un mal manejo de las finanzas del Congreso del estado por parte del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Mario Alberto Villegas, quien hace esperar por horas a los ex trabajadores con la intención de que se cansen y lograr que finalmente acepten menos dinero del que les corresponde, esto aunque el recurso para pagar esos finiquitos está presupuestado.

“Ya se van a acabar el año, ya se van acabar el presupuesto, y los trabajadores siguen esperando que se les dé respuesta sobre los pagos que les corresponden, que ya los tienen ganados por ley. A mí me parece que el secretario de Finanzas está haciendo una mala administración en cuanto a los recursos el Congreso. Y lo peor es que tampoco ha dado informes”, agregó.

Recordó que cuando se dio la discusión para el Presupuesto de Egresos de este 2021, el monto para el poder legislativo se incrementó en 40 millones de pesos, precisamente previendo el pago de los finiquitos de estos trabajadores que solo están durante el periodo de los diputados que los contratan.

“Dinero hay, pero hay un mal manejo del recurso, quiero pensar que están priorizando otras cosas, pero hasta que no nos den el informe de la situación financiera no podemos tener claridad en el tema, y ahí hay mucha opacidad. Entiendo que a los trabajadores los hacen pasar tiempos prolongados de espera, y creo que lo hacen con toda intención de que se cansen y acepten menos de lo que les corresponde. Donde no hay transparencia, hay corrupción”, añadió.

