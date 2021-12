Difieren diputados de Michoacán sobre si habrá deuda estatal en el 2022

“Está claro que no es deuda, son adelantos de participaciones a las que tienen derecho los gobiernos estatales. Para dejar claro que no es deuda podemos citar a la Secretaría de Hacienda, que es la autoridad competente para registrar la deuda pública que contratan los gobiernos municipales y estatales. Ahí cuentan con todos los conocimientos técnicos y financieros para poder decidir qué es deuda pública y que no lo es”, sostuvo el líder de la bancada guinda.