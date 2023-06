Difícil que ayuntamiento de Morelia, pueda recuperar Mercado Independencia con recursos propios: Hugo Anaya

Esto, ante el anuncio de Alfonso Martínez Alcázar, sobre la posibilidad de presentar al Congreso de Michoacán, una solicitud de financiamiento para atender el mercado municipal.

En este sentido, Anaya Ávila, mencionó que viabilidad si la administración capitalina cumple con las garantías de solvencia para pagar la deuda; que no se rebase el porcentaje de endeudamiento; y que se cumpla con la licitación.

"Lo que uno autoriza en el Congreso es la posibilidad de endeudamiento, no el endeudamiento como tal, con esa posibilidad tienen que hacer todo el procedimiento que marca Hacienda, si no se cumple ese crédito no se aprueba", dijo.

El también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, informó que, el ayuntamiento de Morelia no utilizó el financiamiento aprobado por el Legislativo en diciembre del 2021, lo que dejaría a la administración sin el antecedente de endeudamiento.

El panista consideró a la rehabilitación del Mercado Independencia como un tema social, ante los más de 150 locales afectados y el estacionamiento completamente inservible.