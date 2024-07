Destapes anticipados abonan a inestabilidad en el estado: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ernesto Núñez Aguilar, presidente en Michoacán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que los destapes anticipados y las declaraciones recientes de diversos perfiles políticos de la entidad, en torno a la próxima contienda electoral, solamente abonan a la inestabilidad del estado. Por el contrario, consideró que los institutos políticos deberían estar en una fase de análisis, tras los resultados del 2 de julio pasado, con miras a una reestructura interna.

“Yo creo que falta mucho para eso (proceso electoral del 2027) y eso, en vez de abonarle a la estabilidad del estado, a la gobernabilidad, sigue calentando los ánimos. Creo que la política tiene tiempos para todo, por eso el Instituto Nacional Electoral (INE) marca fechas de precampañas, campañas, etc., para que se den los tiempos para eso. Ahorita me parece que son tiempos, hablando de partidos políticos, de reestructurarse, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué comités municipales fallaron y qué renovar”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Núñez Aguilar afirmó que actualmente su instituto político se encuentra en esa etapa de análisis, pese a que obtuvieron buenos resultados en la pasada contienda. Posteriormente, afirmó, estarán buscando perfiles para, en noviembre comenzar con la restructuración de sus comités municipales.

El también diputado federal electo por el distrito 8 se mostró optimista ante el crecimiento que ha tenido su instituto político en los últimos siete años, desde que llegó a la dirigencia. Ya que pasaron de contar con un diputado en el Congreso del Estado a seis diputaciones, y de una alcaldía a 15, además de que él ganó la elección del distrito federal electoral número 8.

“Ha habido un crecimiento mucho muy importante, eso nos tiene motivados, pero siempre se puede mejorar y nos daremos a la tarea para tener nuestros 112 comités muy bien estructurados. Ya hemos tenido presencia en todo el estado, la vez pasada sólo fuimos en 106 municipios, ahora en 98. Quedamos como segunda fuerza política en el Congreso del Estado, eso genera una euforia muy importante y la tenemos que aprovechar”, enfatizó.

Bancada del Verde

Ernesto Núñez resaltó que los perfiles que conformarán la bancada del Partido Verde en la próxima legislatura son de “gran altura”, varios de ellos con experiencia política y en leyes, así como perfiles de renombre. Recordó que se trata de Marco Polo Aguirre, Alfredo Anaya, el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, Sandra Arreola, Abraham Espinoza y David Martínez.

Agregó que a la fecha se encuentran en pláticas para decidir quién será el coordinador o coordinadora de bancada; sin embargo, descartó cualquier posibilidad de hacerlo mediante “tómbola”, ya que, dijo, se trata de una responsabilidad importante, por lo que se ponderará la experiencia legislativa y si ya tienen algún avance o consenso. Será el viernes cuando el líder partidista sostenga una reunión con los legisladores electos para hablar del tema.

El presidente del PVEM recordó que la coalición Morena, Verde y PT ahora es una mayoría calificada en el Congreso local, lo que, dijo, conlleva mayor responsabilidad y señaló que no habrá pretextos para no trabajar o que las cosas salgan mal. “En esos triunfos hay que ser magnánimos, no hay que ser triunfalistas y eso es lo que por parte del Partido Verde vamos a cuidar”.

Finalmente, aseguró que como diputado federal electo ya ha participado en algunas reuniones de cara a las reformas propuestas por el Ejecutivo federal y señaló que ante la reforma al Poder Judicial él mismo ha buscado asesoría de especialistas ante la complejidad y polémica de la misma.

